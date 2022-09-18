10 شروط للحصول على وحدة سكنية لمنخفضي الدخل في المنيا.. اعرفها

وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شروطًا أساسية للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين»، لمنخفضي الدخل في المنيا الجديدة، ومركز سمالوط، ومنطقة المطاهرة بمركز المنيا، على مساحة 90 مترًا مربعًا بسعر 194 ألف جنيه، بمقدم 15 ألف جنيه جدية حجز، إضافة إلى سداد 4% من قيمة مبلغ البيع للصيانة، و255 جنيهًا مصروفات إدارية.

10 شروط الحصول على وحدات الإسكان لمنخفضي الدخل

1- لا يحق للفرد أو الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة.

2- ألّا يكون المتقدم استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي.

3- ألّا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو الأسرة أيًا كان نوعها في المدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت بحوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

4- ألّا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض سكنية للمتقدم أو الأسرة أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت بحوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

5- ألّا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد بقرضٍ تعاوني أو دعمٍ من المشروع القومي للإسكان، أو أي جهةٍ عامة تقدم دعمًا للحصول على وحدات سكنية.

6- ألّا يكون المتقدم أو الأسرة مالكًا لمنزل أو آل إليه بالإرث الشرعي.

7- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية أو المقيمين بها، أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

عقوبة التصرف في الوحدة السكنية قبل مرور 7 سنوات

8- يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له وأسرته على نحو منتظمٍ ودائمٍ لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل بأي نوعٍ من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري.

ويُعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيهٍ، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة والدعم الممنوح المباشر وغير المباشر، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق.

9- الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدة السكنية 6 أشهر من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، وإعطاء مهلة إضافية 6 أشهر لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها.

10- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحقُ للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذارٍ أو حكمٍ قضائي.