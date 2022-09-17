 بدء الدراسة 2022 للمدارس الدولية غدا.. وإجراءات مشددة لانتظامها

تبدأ الدراسة 2022 للمدارس الدولية، غدًا الأحد 18 سبتمبر الجاري، حضورياً في المدارس، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان سابق له، أن يكون يوم الأحد، أول أيام الدراسة بالمدارس الدولية، مشدداً على ضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسي.

استعدادات مكثفة لبدء الدراسة بالمدارس الدولية

وكثفت المدارس الدولية من استعداداتها للعام الدراسي الجديد، إذ يقول الدكتور طارق النشوي، مدير المدرسة المصرية الدولية بفرع الشيخ زايد، إن المدرسة تستعد لاستقبال طلاب رياض الأطفال غداً الأحد، وسط إجراءات وقائية مشددة، كتعقيم وتطهير الفصول بصفة مستمرة والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الأطفال.

وأضاف «النشوي» لـ«الوطن»، أن إدارة المدرسة تتعامل بحزم مع الغياب بداية من الأول، موضحاً أنه تم التنبيه على جميع أولياء الأمور بضرورة الالتزام بمواعيد الدراسة والحصص والمدرسية، مؤكداً أنه تم تجهيز الفصول.

ونوه الدكتور طارق النشوي، إلى أن اليوم الأول هو يوم لتعريف الطلاب بالمدرسة، وآليات بدء الدراسة 2022 للمدارس الدولية والقواعد التي يجب اتباعها، مؤكداً أن المدرسة حريصة على توفير تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب.

وأوضح «النشوي»، أن المدرسة بها جميع المراحل التعليمية، وسيتم توجيه الطلاب للاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكداً الالتزام بجميع القرارات المنظمة للدراسة التي أعلن عنها الدكتور رضا حجازي.

تسليم الكتب الدراسية خلال الأسبوع الأول

وأكد أنه سيتم تسليم الطلاب الكتب الدراسية بداية من الأسبوع الأول للدراسة، موضحاً أن المدرسة تهتم بتنمية مهارات الطلاب بجانب متابعة المعلمين بصفة مستمرة.