«الصحة»: بعض المحافظات سجلت «صفر» إصابات بكورونا للتوسع في اللقاحات

وجه الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، رسالة للمواطنين بشأن الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أننا مشكلة في عدم حرص المواطنين على الحصول على اللقاح وتكاسل البعض منهم في الحصول على الجرعة الثانية.

المتحدث باسم وزارة الصحة: انخفاض كبير في أعداد إصابات كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لـ«الوطن»: «هناك انخفاض كبير في أعداد إصابات كورونا وهناك محافظات سجلت صفر إصابات بالفيروس والسبب الرئيسي وراء ذلك هو التوسعات في هذه المحافظات للحصول على لقاح كورونا وسعي المواطنين وحرصهم بتلك المحافظات للحصول على اللقاح».

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن عدد المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا الجرعة التنشيطية وصل إلى أكثر من 5 ملايين مواطن، لافتا إلى أن الجرعة التنشيطية تعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة التي تظهر من وقت لآخر.

الوزارة توصي باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة من المواطنين ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، مناشدا المواطنين بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الرسمي لها 105 لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها المختلفة.