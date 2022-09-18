قبل انتهاء الموعد.. شروط وكيفية التقديم فى كلية الشرطة

تستمر كلية الشرطة في استقبال الطلاب الراغبين في الإنضمام إليها، إذ فتحت الكلية التقديم إليها إلكترونيًا حتى الـ22 من سبتمبر الجاري، وتزامن معها زيادة البحث عبر محرك البحث «جوجل» عن كيفية التقديم إلكترونيًا للالتحاق بالكلية.

خطوات التقديم في كلية الشرطة

وتوضح «الوطن» خطوات وكيفية التقديم فى كلية الشرطة خلال السطور التالية:

1) الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط.

2) تسجيل الدخول إلكترونيًا لأول مرة من خلال بريدك الإلكتروني.

3) الضغط على أيقونة «الخدمات الإلكترونية».

4) ستظهر العديد من الخدمات واختيار أيقونة «الالتحاق بأكاديمية الشرطة».

تسجيل البيانات المطلوبة

5) تسجيل البريد الإلكتروني الخاص والرقم السري بك والذي سبق إدخالهما من قبل على موقع وزارة الداخلية .

6) تسجيل البيانات المطلوبة منك ومنها الرقم القومي والأسم.

7) بعد الانتهاء من تسجيل بياناتك تقوم بالضغط على أيقونة «تسجيل».

8) وفي أخر مرحلة يقوم المتقدم باختيار يوم من بين 3 أيام لإجراء اختبار القدرات.

شروط التقديم فى كلية الشرطة

يُذكر أنّ وزارة الداخلية وضعت العديد من الشروط للمتقدم في كلية الشرطة، وهي أنّ والدي المتقدم في الكلية مصريين الجنسية، وأنّ يتحلى بالسمعة الطيبة وحسن السير والسلوك، وأن يتم الطالب 22 سنة في شهر 10 المقبل، و ألا يقل الطول عن 170 سم، وعدم الزواج أثناء الدراسة.