مستثمرون: انتعاشة مرتقبة في السياحة الروسية إلى مصر حال التعامل ببطاقة «مير»

توقّع رامي فايز، عضو جمعية مستثمرو السياحة في مرسى علم، أن تتحول مصر إلى واحدة من أكثر دول العالم التي تستقبل سائحين من روسيا، خاصة بعد قرار العديد من الدول الأوروبية، بوقف التأشيرات التي تمنح الروس دخول أراضيها، وذلك على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

توقعات بانتعاش السياحة الروسية في مصر

وأضاف فايز لـ«الوطن»، أنّ الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر سترتفع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، حال قرر البنك المركزي المصري اعتماد الروبل الروسي كـ«عملة متداولة»، وإقرار التعامل ببطاقة «مير» الائتمانية الروسية، موضحا أنّ البنك المركزي سيحدد موقف من هذه القرارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ولفت عضو جمعية مستثمرو السياحة في مرسى علم، إلى أنّ أعداد السائحين الروس الوافدين إلى المدن السياحية المصرية، خاصة شرم الشيخ والغردقة، سترتفع تدريجيا بداية من أكتوبر المقبل، موضحا أنّ عدد الرحلات التي تسيرها روسيا إلى مصر في الوقت الحالي جيدة، مقارنة بظروف الحرب الروسية الأوكرانية، والتكاليف الباهظة للطيران من المدن الروسية إلى نظيراتها المصرية، التي جعلت العديد من شركات الطيران تعزف عن تسيير تلك الرحلات حاليا.

فايز: نسب الحجز في المدن السياحية المصرية لموسم الشتاء «مبشرة»

وأوضح فايز، أنّ نسب الحجز في المدن السياحية المصرية خاصة الغردقة ومرسى علم للموسم السياحي الشتوي المقبل «مبشرة إلى حد كبير»، لافتا إلى أنّ مدينة شرم الشيخ ستشهد رواجا سياحيا كبيرا خلال نوفمبر المقبل، حيث تستضيف فعاليات قمة المناخ COP27، ويتوقع أن يشارك بها وفود أكثر من 150 دولة.

يذكر أنّ سفير روسيا في القاهرة، جيورجي بوريسينكو، أكد في تصريحات صحفية، أنّ البنك المركزي المصري قد يصدر قرارا قبل نهاية فصل الخريف، يسمح بالعمل ببطاقة «مير» الائتمانية الروسية، فضلا عن اعتماد الروبل الروسي، موضحا أنّ روسيا تستخدم الجنيه المصري في تعاملاتها الاقتصادية مع مصر في الوقت الحالي.