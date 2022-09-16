«مستثمرو السياحة»: مرسى علم تستقبل 118 رحلة من أوروبا الأسبوع المقبل

قال رامي فايز، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إن المدينة تستقبل الأسبوع المقبل نحو 118 رحلة سياحية من مختلف دول العالم، وأن غالبية تلك الرحلات تأتي من «ألمانيا وبولندا والتشيك وإيطاليا»، مشيرًا إلى أن نسب إشغال فنادق مرسى علم ستصل إلى نحو 85%، خاصة أن الرحلات الوافدة للمدينة ستبدأ في الزيادة بداية من أكتوبر المقبل.

اعتماد الروبل الروسي

وأضاف «فايز»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»،: «إذا قرر البنك المركزي المصري اعتماد الروبل الروسي عملة تداول فإن أعداد السياح الروس الوافدين للمدن السياحية المصرية بمحافظتي البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وخاصة الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ سترتفع بنسبة كبيرة خلال الشهور المقبلة، موضحًا أن العديد من شركات السياحة الروسية أعلنت زيادة أعداد رحلاتها بداية من الشهر المقبل.

خطة تسويقية لبرنامج الإقامة الطويلة

وأشار إلى أن «مستثمرو السياحة بمرسى علم»، أعدوا خطة تسويقية للترويج لبرنامج «الإقامة الطويلة»، خلال الشتاء يهدف إلى جذب أعداد كبيرة من السياح الأوروبيين خاصة من كبار السن لقضاء فصل الشتاء المقبل بمصر في ظل أزمة نقص إمدادات الغاز الروسي إلى دول أوروبا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والطاقة.

وأوضح رامي فايز، أن معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى الغردقة ومرسى علم خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل مبشرة جدًا حتى الآن، وإذا رفعت الشركات الروسية من أعداد رحلاتها فسيكون القطاع السياحي المصري أمام موسم شتوي جيد للغاية.

يشار إلى أنه وفقا للحجوزات الفندقية فإن ألمانيا احتلت المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالاً للسياح إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري.