قبل قرار «المركزي».. تفاصيل أعلى عائد على الشهادات في 5 بنوك

تترقب الأسواق والبنوك المصرية اجتماع البنك المركزي المصري المقبل المقرر عقده الخميس 22 سبتمبر 2022، للبت في موقف أسعار الفائدة، الأمر الذي يراقب معه المواطنين قرار الفائدة للتعرف على أسعار الفائدة على المنتجات البنكية، وعلى رأس هذه المنتجات شهادات الادخار.

وترصد «الوطن» أعلى عائد على شهادات الادخار في 5 بنوك قبل قرار البنك المركزي في اجتماع الخميس 22 سبتمبر 2022:

1- الشهادة البلاتينية البنك الأهلي المصري:

- العائد على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري 18%.

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها.

- الشهادة بالجنيه المصري.

- صرف العائد شهرياً.

- مدة الشهادة سنة اعتباراً من يوم العمل الثاني للشراء.

2- شهادة طلعت حرب بنك مصر:

- يبلغ العائد على شهادة طلعت حرب بنك مصر 18%.

- الحد الأدنى لإصدار شهادة طلعت حرب بنك مصر 1000 جنيه ومضاعفتها.

- الشهادة بالجنيه المصري.

- صرف العائد شهرياً.

- مدة الشهادة سنة اعتباراً من يوم العمل الثاني للشراء.

3- الشهادة الرباعية «Premium» البنك التجاري الدولي CIB:

- يبلغ العائد على الشهادة الرباعية «Premium» البنك التجاري الدولي CIB العائد 14%.

- مدتها 4 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفاتها.

- صرف العائد يكون شهريًا.

4- الشهادة الخماسية من بنك التعمير والإسكان:

- مدة الشهادة 5 سنوات.

- سعر عائد تنافسي 9% سنوي يضاف إلى الحساب كل شهر.

- تصدر الشهادة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها ودون حد أقصى.

5- شهادة «إليكس برايم 42» ذات العائد المتغير من بنك الإسكندرية:

- عائد متغير تنافسي: 13.5%.

- دورية صرف العائد: يضاف العائد شهريًا.

- الحصول على تمويل وتسهيلات: إمكانية الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة.

- مدة الشهادة: خطة ادخار لمدة تصل إلى 3.5 سنوات بسعر عائد تنافسي.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.