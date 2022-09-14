وزير النقل: تطوير الطريق الدائري يقلل زمن الرحلات ويوفر الطاقة

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن تطوير الطريق الدائري بمثابة ملحمة عظيمة، وأن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من كافة أعمال التطوير، للقضاء على الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أن تطوير الدائري، يساهم في رفع مستوى الخدمة واستيعاب كثافات مرورية على مدار اليوم.

تطوير الطريق الدائري يقلل استهلاك الطاقة للمركبات

وقال الوزير، في تصريحات لـ «الوطن»، إن تطوير الطريق الدائري سيعمل على تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة يوميا لإنجاز هذا المشروع الهام لخدمة المواطن المصري، وذلك بناء على تعليمات القيادة السياسية، موضحا أنه جار ترسيم وتنفيذ محطات الأتوبيس الترددي أعلى الدائري.

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائري

وأوضح وزير النقل، أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري من المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية، مؤكدا أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من كافة مراحل الطريق الدائري بعد الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى بطول 76 كم من إجمالي 110 كم، منوها إلى أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة تساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، إضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق.

مواقف لسيارات الميكروباص أسفل الطريق الدائري

وأشار الوزير، إلى أنه جاري إنشاء مواقف أسفل الطريق الدائري لسيارات الميكروباص، إضافة إلى تطوير الطريق السطحي أسفل الدائري، وربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها حاليا، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق، مؤكدا أن الحكومة ستوفر وسيلة نقل جماعي أخضر مستدام صديقة للبيئة وحديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب والمتمثلة في أتوبيسات الترددي BRT، حيث يأتي تنفيذ مشروع BRT على الدائري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.