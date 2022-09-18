مد التقديم لمرحلة تقليل الاغتراب.. و«التعليم العالي» لـ«الطلاب»: اغتنموا الفرصة

قرر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مدّ فترة التقديم لمرحلة التحويلات «تقليل الاغتراب»، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الغد، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يسجلوا طلبات تقليل الاغتراب حتى الآن.

من يحق له تدوين رغباته في مرحلة تقليل الاغتراب؟

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه يمكن للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، إضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني، تدوين رغباتهم والتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.

التعليم العالي: الموقع لن يفتح مرة أخرى

وناشد الوزير، الطلاب، سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، علمًا بأنّها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب للتحويل بين الكليات والمعاهد، كما أوضح أنّ أعمال مرحلة التحويلات ستنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الإثنين الموافق 19 سبتمبر 2022.

وأكد عاشور، أنّه يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، التقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر، شرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة من المجلس الأعلى للجامعات والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.