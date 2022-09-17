اليوم آخر موعد لـ تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الثالثة.. النتيجة خلال 72 ساعة

تسدل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، اليوم، الستار على تنسيق المرحلة الثالثة بغلق باب التسجيل لمرحلة تقليل الاغتراب 2022، وكذلك الطلاب الراغبين في تقليل الاغتراب بالمرحلتين الأولى و الثانية، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها وحددها الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور.

تنسيق تقليل الاغتراب 2022

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعيلم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات المركزية المشكلة لمتابعة أعمال التنسيق، لم ترصد أي شكاوى بشأن أعمال تسجيل الرغبات، لافتًا إلى أن اليوم آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب الثلاث مراحل، وفقاً للحدود والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قرار حتى الآن بمد التسجيل للرغبات لطلاب الدبلومات، ونتيجة تقليل الاغتراب ستكون خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأضاف «عطا» أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية، تشهد استقبال طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لتسجيل رغباتهم، وهي مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك وفقًا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات، استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات، وفقًا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة، إذ أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لن يتم تخفيض الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة عن المعلنة سابقا من قبل الوزارة، لافتًا إلى أن عملية التسجيل مستمرة حتى أول أكتوبر المقبل.