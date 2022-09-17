خطوات وقواعد تقليل الاغتراب 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موقع التنسيق الإلكتروني يستقبل رغبات تقليل الاغتراب حتى مساء اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر الجاري، موضحة أنه لا توجد أي تحويلات ورقية، ويجب على الطلاب الالتزام بهذه القواعد، لافتة إلى أنه يجري حالياً الاستعداد للعام الدراسي الجديد بالتنسيق مع مختلف الجامعات.

نستعرض فيما يلي، خطوات تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة وأيضًا للطلاب الناجحين في المرحلتين الأولي والثانية.

خطوات تقليل الاغتراب

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- البدء في عمليات تقليل الاغتراب.

قواعد تقليل الاغتراب

وحدد موقع التنسيق الإلكتروني قواعد تقليل الاغتراب، موضحاً أن الغرض الأساسي من تحويل الطالب هو تقليل اغترابه، بحيث يلتحق بكلية في المنطقة «أ» وليس الغرض من التحويل تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين:

أولاً: تحويل إلى كلية غير مناظرة

- يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية «أ»، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» فقط، بشرط ضرورة توافر ما يلي:

- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات للكلية.

- استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.

ثانياً: التحويل إلى كلية مناظرة

- يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية «أ»، بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» فقط، وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

- في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي «أ»، يُسمح للطالب الذي رُشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي «أ»، بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية «أ».