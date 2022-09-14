رابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022- 2023.. وآخر موعد للتقديم

انطلق تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022، إلكترونياً، للطلاب من مختلف المحافظات، وذلك للمرشحين في نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، فضلاً عن طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تنسيق المرحلة الثالثة، وذلك في حدود النسبة المقررة التي نبلغ 10% من إجمالي عدد الطلاب.

لينك تقليل الاغتراب 2022

وخصصت وزارة التعليم العالي، لينك تقليل الاغتراب 2022، إلكترونياً ليتمكن الطلاب الذين رشحهم التنسيق لكليات بعيدة عن محل سكنهم، من اختيار كلية أقرب لهم، في العام الجامعي الجديد الذي من المقرر أن ينطلق مطلع أكتوبر المُقبل.

ويمكن للطلاب، تقليل الاغتراب 2022 إلكترونياً، من خلال الضغط هنــــــــا، إذ يدخل الطالب مصدر شهادة الثانوية العامة التي حصل عليها أي المحافظة، ثم رقم الجلوس، وبياناته، وعقب ذلك يختار من الكليات المتاحة له، وموعد انتهاء المرحلة سيكون السبت المُقبل الموافق 17 سبتمبر، حيث يستمر الأمر لمدة 4 أيام فقط، ثم ويتم الإعلان عن النتيجة، بحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وينقسم التحويل إلى قسمين، الأول تحويل مناظر والثاني تحويل غير مناظر، حيث أنّ الأول يخص الطالب الذي تم ترشيحه للالتحاق بكلية خارج أو داخل المنطقة الجغرافية التي يعيش فيها، ولكنه يريد التقدم بالتحويل إلى كلية أخرى في منطقته الجغرافية بشرط حصوله على الحد الأدني فما أعلى للقبول بالكلية التي يرغب في التحويل إليها، سواء بنظام الانتساب أو الانتظام، فضلاً عن اجتياز شروط القبول بالكليات التي تضم اختبار قدارت أو مقابلة شخصية.

شروط تقليل الاغتراب 2022

1-الحصول على الحد الأدنى للكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها.

2- اختيار التحويل إلى الكلية المناظرة حسب الحد الأدنى في المنطقة الجغرافية إذا كانت هناك أكثر من كلية مناظرة.

3- التحويل للكلية حسب نظامي الانتساب أو الانتظام وفقاً للمجموع.

4- قبول الطلاب في نظام الانتساب للكليات التي توفر فيها الانتساب فقط حتى لو كان مجموعه يساوي الانتظام أو أعلى منه بناءً على موافقته.

5- يتم تحويل الطالب المرشح لإحدى الكليات بنظام الانتساب إلى كلية مناظرة في المنطقة الجغرافية وفقاً لنظام الانتساب فقط.