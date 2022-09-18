تفاصيل الاتفاق بين «طب العريش» والمستشفى العام.. تدريبات ومحاضرات للطلاب

التقت «الوطن» الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، للتعرف على استعدادات المستشفى بأقسامه جميعا، وذلك لاستقبال طلاب كلية طب العريش من جامعة العريش في عامها الأول بعد افتتاحها هذا العام بقرار وزاري.

المستشفى شهد تطورات كبيرة وبه عدة أقسام مهمة

قال الدكتور أحمد منصور، لـ«الوطن»، إن مستشفى العريش جاهز بأقسامه جميعها، لاستقبال طلاب كلية الطب للتدريبات العملية، موضحا أن المستشفى شهد تطورات كبيرة، وبه عدة أقسام مهمة، مثل العظام والباطنة والأطفال والمسالك والعمليات والاستقبال، ويوجد أيضا مناظير الجهاز الهضمي وعيادات خارجية تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وجميع الأقسام سوف تكون جاهزة لاستقبال المرضى وأيضا هيئة التدريس والطلاب بكلية طب العريش.

4 غرف عمليات جاهزة لاستقبال المرضى وجارٍ تجهيز غرفتين إضافيتين

وقال مدير مستشفى العريش، إن هناك 4 غرف عمليات تعمل بشكل جيد طوال الـ24 ساعة، وجارٍ تجهيز غرفتين بكامل طاقتهما، وتم فتح قسم علاج الكيماوي والأورام ليوم واحد فقط في المستشفى وهو لأول مرة يتم ذلك، وتم افتتاحه في شهر فبراير الماضي، وهناك ما يقرب من 22 مريضا تم أعطاؤهم العلاج الكيماوي، وهناك مترددون على عيادة الأورام شهريا ما بين 200 إلى 250 حالة، وميزة فتح قسم الأورام بمستشفى العريش العام، هو رفع مشقة السفر عن المرضى الذين كانوا يسافرون إلى المحافظات الأخرى للعلاج ويتكبدون مصاريف ومعاناة السفر.

تطويرات أقسام مستشفى العريش الداخلية وإضافة أقسام أخرى

وأيضا شهد مستشفى العريش العام تطورا في قسم القسطرة والذي يعمل بكفاءة، وأيضا خفف عمليات السفر، وأن حالات الطوارئ المترددة على المستشفى كثيرة، والتي كانت في السابق يتم تحويلها للمستشفيات الأخرى خارج المحافظة، ما يعرض هذا المرضى للخطر.

وأيضا هناك أطباء من معهد القلب على أعلى مستوى، ويوجد بروتوكول دائم في مستشفى العريش العام بشكل أسبوعي من 5 جامعات، وهي الزقازيق والقاهرة والأزهر والمنصورة، وقصر العيني، بها تخصصات كثيرة مهمة، ومنها القسطرة والقلب والأوعية الدموية، والصدر والمخ والأعصاب، رفع مستوى الخدمة الطبية، وسوف تكون خدمة إضافية للمرضى وخبرات جاهزة طلاب كلية طب العريش الذين سوف يكون بتلك المناطق في تدريباتهم.

وأوضح مدير مستشفى العريش العام أنه تم الاتفاق مع عميد كلية الطب جامعة العريش الدكتور أسامة ذكرى، أن تكون تدريبات طلاب كلية الطب بمستشفى العريش العام، وذلك من خلال أساتذة كلية الطب جامعة العريش، على أن تكون محاضرات النظري في الجامعة بحي الضاحية بالمباني الرئيسية، أما العملي سوف يكون بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية بمستشفى العريش العام.

وأضاف أحمد منصور أن التدريبات سوف تكون بمستشفى العريش العام لحين إنشاء مستشفى جامعي خاص بكلية الطب جامعة العريش.

وأوضح أن مستشفى العريش دائم التطور، وأنه يتم هذه الأيام الانتهاء من إنشاء مبنى الغسيل الكلوي، بتكلفة 128 مليون جنيه، وهي المرحلة الثانية من التطوير لمبنى الكلى، وسوف يتم إنشاء قسم لجراحة القلب المفتوح أعلاه، ودور كامل للأطفال والحضانات.

وقال أحمد منصور إن هناك نقصا في الأطباء ببعض الأقسام وجارٍ مخاطبة وزارة الصحة بهذا الشأن مثل أطباء التخدير والعناية المركزة، متوقعا أن يكون هناك تكامل بين كلية طب العريش ومستشفى العريش العام، وفي النهاية أكد مدير المستشفى أن المستشفى له دور هام، وكلية الطب جامعة العريش سوف يكون لها دور مهم، وهما سوف يكملان بعضهما بشكل يفيد المرضى بمدن وقرى شمال سيناء، وهي نقلة طبية وخدمة صحية عالية المستوى تتم على أرض سيناء.