«زراعة شمال سيناء»: وصول 30 ألف شتلة زيتون لقرى رفح والشيخ زويد

قال عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، إنه جرى منح أهالي قرى جنوب الشيخ زويد ورفح ما يقرب من 15 ألف شتلة زيتون جديدة، ليكون بذلك مجموع الشتلات التي وصلت بالفعل ما يقرب من 30 ألف شتلة من الأنواع الجيدة، علاوة على مستلزمات زراعية وأدوية وصلت بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء.

المستهدف هو إخضرار المنطقة وتحويلها الى مزارع عالمية

وأضاف «مطر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستهدف هو تغيير لون الصحراء من أصفر إلى أخضر، وكساء كامل المنطقة بالزراعة والمنتجات الزراعية السيناوية والتي منها أنواع تتجاوب سريعا مع طبيعة المناخ والتربة في سيناء، وبالأخص مدينتي الشيخ زويد ورفح والأراضي الطينية منها في الخروبة وأبو فرج وأبو هولي والغراء والظهير والجورة وشيبانة والمهدية.

الأهالي: حرثنا الأرض واستلمنا الشتلات

وكان أهالي تلك المناطق قد قاموا بحرث أراضيهم قبل وصول الشتلات الزراعية، سواء شتلات الزيتون أو شتلات اللوز، وبذور القمح والشعير والبطيخ

قال موسي المنيعي أحد سكان المهدية جنوب رفح لـ«الوطن»: «أتوقع أن يكون الموسم الزراعي الشتوي القادم من أكثر المواسم إنتاجا، لزيادة الرقعة الزراعية من ناحية والاهتمام الكبير بالزراعة سواء من أهالي المنطقة أو الدعم الحكومي المتمثل في المديريات ومجالس المدن».

وتابع الشيخ إبراهيم أبو عليان أحد وجهاء قرية شيبانة جنوب رفح، أن الأهالي قاموا بزراعة جميع الشتلات التي وصلت، والتي تم تقسيمها بالتساوي على المزارعين من أهالي المنطقة، وسوف يتم التواصل مع مديرية الزراعة من أجل زيادة حصة القرية من شتلات الزيتون.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد أصدر تعليمات للمديريات ورؤساء المدن الإسراع في مدن أهالي القرى جنوب رفح والشيخ زويد بالمستلزمات الزراعية ليتمكنوا من أللحاق بالموسم الشتوي الذى يمثل نهضة زراعية لأهالي تلك المناطق.

وأوضح المحافظ في تصريح سابق له أن هناك تعليمات من القيادة السياسية على ضرورة أن تكون سيناء منطقة زراعية منتجة على مستوى عال من النهضة الزراعية المتطورة.