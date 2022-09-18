عفاف مصطفى تنضم للجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»: فرحانة

أعلنت الفنانة عفاف مصطفى عن تعاقدها مع المنتج أحمد السبكي، للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»

ونشرت عفاف مصطفى صورة لها أثناء تعاقدها مع المنتج أحمد السبكي عبر حسابها الشخصي بموقع «فيس بوك»، وعلقت عليها قائلة: «علي بركة الله، لما تطبطب عليك الدنيا أحيانا، استقبال حافل لي من الحاج أحمد السبكي، وقالي ليه استعجلتي وكتبتي على صفحتك أنك مش معانا ومين الشخص أو الاشخاص الغلاويين اللي وصلولك معلومة خطأ».

تعاقد عفاف مصطفى على مسلسل رمضان كريم

وأضافت «مصطفى»: «طب كنتي سألتيني أنا ما أنتي بتتواصلي معايا، وعرفت منه أن أحداث المسلسل لم يتغير منها شئ و كما هي، والأستاذ أحمد عبد الله عاكف على كتابة باقي الحلقات، وكل الشخصيات زي ماهي، بفضل الله مضيت امبارح مسلسل ( رمضان كريم) الجزء التاني».

وتابعت: «ربنا يتم لنا علي خير بإذنك يارب، وأنا من الآن فصاعدا مش هرمي ودني لحد وهجيب أي معلومة من مصدرها، بأمانة فرحانة و يارب تكرم كل زملائي اللي في المهنة الشاقة يشتغلوا ويفرحوا ويرزق كل طالب رزق، بفضل دعواتكم لي يا أصدقائي كانت من الله الاستجابة وجبر الخاطر، الحمد لله».

مسلسل رمضان كريم

وجرى عرض الجزء الأول من مسلسل رمضان كريم عام 2017، وتدور أحداثه حول شهر رمضان، في إطار الحارة الشعبية، وتتبرأ خلاله إحدى الفتيات من أهلها ومستواها الاجتماعي، وتلجأ إلى الكذب والإدعاء أنها من عائلة ثرية، حتى تتعرف على شاب وتقع في حبه.

وشارك في بطولة الجزء الأول من مسلسل رمضان كريم كل من شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، روبي، نجلاء بدر، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، شيرين الطحان، سلوى عثمان، وهو من تأليف أحمد عبدالله.