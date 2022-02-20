عفاف مصطفى في لوكيشن تصوير: لابسة صيفي في عز التلج عشان نعمل مسلسل حلو

نشرت الفنانة عفاف مصطفى، صورة لها من داخل لوكيشن تصوير أحد الأعمال الرمضانية التي تشارك فيها، تمهيدًا لعرضها في موسم مسلسلات رمضان 2022، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث ظهرت مرتدية فستانًا صيفيًا قصيرًا وبدون أكمام.

وكتبت الفنانة عفاف مصطفى، تعليقًا على الصور، عبر حسابها بـ فيس بوك قائلة: الصورة دي دلوقت في اللوكيشن، مطبقين من امبارح، مانمناش ولابسين صيفي في عز التلج، متطلبات توقيت الحدث، عشان نعمل لكم مسلسل حلو لرمضان يسعدكم، صباحكم خير وسعادة يا رب.

تشارك في موسم مسلسلات رمضان 2022

وتشارك الفنانة عفاف مصطفى، في أكثر من عمل فني سيتم عرضه في دراما رمضان، منها مسلسل أحلام سعيدة مع الفنانة يسرا وغادة عادل، تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد من خلاله شخصية ارستقراطية بعيدًا عن الأدوار الشعبية التي تميزت بها.

عفاف مصطفى أصيبت خلال تصويرها في أحد الأعمال الفنية

كما تشارك في مسلسل مزاد الشر، للمخرج ممدوح زكي، مع النجم كمال أبورية وهاجر الشرنوبي، وتلعب من خلاله شخصية امرأة صعيدية، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها بموقع فيس بوك اليوميين الماضيين، معلقة عليها بقولها: بفضل الله، انتهيت من تصوير دوري في مسلسل مزاد الشر، لموسم رمضان، إن شاء الله هنكسروا الدنيا، چامدين جوي يابوي.

وتظهر عفاف مصطفى باعتبارها ضيف شرف، في أحداث مسلسل «سوشيال»، بطولة أحمد زاهر، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز، والمقرر عرضه على قناة الحياة قريبًا خارج موسم رمضان، وتلعب عفاف مصطفى دور أم لمطرب الراب شاهين.

ومع نهاية شهر يناير الماضي، اشتكت الفنانة عفاف مصطفى، من بعض الآلام في إحدى ذراعيها نتيجة إصابة عمل أثناء تصوير مشاهدها بأحد المسلسلات المقرر عرضها، حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك: أشكو من آلام ذراعي للآن بسبب خطأ من زميل زقني من شهر فات دون قصد في المشهد فوقعت عليه، ومبقاش العلاج بيعمل مفعول مع تقدم السن، دي مش إصابة عمل؟ أحاسب مين، هنا الممثل ولا مين؟.