عفاف مصطفى تثير الجدل بشأن مشاركتها في مسلسل «رمضان كريم»: ربنا يوفقهم

أثارت الفنانة عفاف مصطفى جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عدم مشاركتها في الجزء الجديد من مسلسل «رمضان كريم»، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022 .

عفاف مصطفى تعلن عدم انضمامها لمسلسل «رمضان كريم»

وسبق أن أعلنت الفنانة عفاف مصطفى عدم تواجدها في مسلسل «رمضان كريم» الجزء الجديد، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 ، مؤكدة أنها كانت تضع أملا كبيرا من أجل مشاركتها في الجزء الجديد منه، لكن حدث تغييرا في السيناريو، ما أدى إلى حذف دورها.

وتفاعل الجمهور معها، وبناء عليه أكدت أن دورها كان من الأدوار الهامة بالجزء الأول، لتشارك جمهورها من جديد المستجدات، وتكتب على صفحتها الشخصية «فيس بوك»، قائلة: «من ساعة البوست اللي نزلته امبارح وأنا مشوشة التفكير لأن اتصلوا بيا ناس قالولي انتي متغيرتيش في رمضان كريم، واسمك موجود والقصة ما اتغيرتش نهائي وبها تعديلات بسيطة».

وكتب أحد المتابعين، قائلا: «لا يا ريت يكون في حل مش هنقبل بغيرك»، وردت في التعليقات قائلة: «الجزئية بتاعتي أنا وابني وغيرنا كتير من الزملاء اتحذفت»، مضيفة: «ربنا يوفقهم ويكتبلهم نجاح زي الجزء الأول، وأنا ربنا يكتب لي الرزق في عمل غيره».

الجزء الأول من مسلسل رمضان كريم

وجرى عرض الجزء الأول من مسلسل رمضان كريم عام 2017، وتدور أحداث العمل حول شهر رمضان، في إطار الحارة الشعبية، حيث إحدى الفتيات التي تحاول التبرأ من أهلها ومستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والإدعاء أنها من عائلة ثرية، حتى تتعرف على شاب وتقع في حبه.

وبدأ المنتج أحمد السبكي، التجهيز للجزء الثاني من المسلسل الرمضاني «رمضان كريم»، بعد تحقيق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا.

أبطال مسلسل رمضان كريم

وشارك في بطولة الجزء الأول من مسلسل رمضان كريم: شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، روبي، نجلاء بدر، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، شيرين الطحان، سلوى عثمان، وهو من تأليف أحمد عبدالله.