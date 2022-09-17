مساحة شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في جميع المحافظات.. اعرف التفاصيل

بعد إعلان المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن طرح شقق ضمن مشروع «سكن لكل المصريين»، وذلك ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، بأسعار تتراوح بين 194 ألف جنيه و310 آلاف جنيه، وتبلغ مساحة الشقة الواحدة 90 متراً، نستعرض تفاصيل التقديم في السطور التالية.

مساحة شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في جميع المحافظات

ويقدم «الوطن» من خلال إعلان وزارة الإسكان الأخير المحافظات التي سوف يتم طرح مشروع الإسكان الاجتماعي بها ومساحات الشقق المطروحة 2022، والتي تضم بشكل موحد 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ كاملة التشطيب لمساحة 90 متراً وهي كالتالي:

القليوبية، والأقصر ، والفيوم، الفيوم الجديدة، برج العرب الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا الجديدة ، والمنيا.

موعد طرح الوحدات السكنية

وتضمن البيان الأخير لوزارة الإسكان أنه سوف يتم طرح الوحدات السكنية، اعتباراً من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 الجاري، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 من الشهر المقبل للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسوف يتم سحب كراسات مشروع الإسكان الاجتماعي اعتبارا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين علاوة على المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما وضعت وزارة الإسكان بضرورة تسديد مقدم جدية الحجز، وذلك من خلال مكاتب البريد بجميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعي، والذي يتراوح مقدمها ما بين 15، 22 ألف جنيه حسب سعر الوحدة التي سوف يتم الحصول عليها من قبل المتقدم.