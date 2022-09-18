توريد 70 طن أرز للشون الحكومية بدمياط

قال علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين بدمياط، إنه تم توريد كمية 70 طن أرز شعير إلى الشون الحكومية ومديرية التموين حتى اليوم الأحد.

وأهاب الغزاوي، في بيان صادر اليوم عن مديرية التموين بدمياط، بالمزارعين توريد ثلث المحصول في المتوسط بمعدل 1 طن عن كل فدان لأقرب شونة معتمدة.

حملات تفتيشية على الأسواق والمحال

وفي سياق متصل، أكد وكيل وزارة التموين بدمياط أن رجال الرقابة التموينية نفذوا عددا من الحملات للتفتيش على الأسواق، وتمكنت الحملة من تحرير محضرين عرض لحوم مكشوفة والذبح خارج المجزر، ومحضرين ضد مخبز بلدي إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر لعدم إعلان عن مخزن تابع للمحل.

كما تم تحرير 6 محاضر عدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول المعروضة للبيع للجمهور بالمخالفة للقرار 330 لسنة 2017 .

كما تم تحرير 32 محضر عدم إعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل بالمخالفة للقرار 180 لسنة 50، وتحرير 17 محضر عدم حمل شهادة صحية.

كما تم سحب 5 عينات غذائية لإرسالها للمعامل للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك من عدمه.

كما تم تحرير 4 محاضر ضد مناديب غاز بدون تصريح وبدون إعلان عن سعر استبدال الاسطوانة و3 محاضر بيع بأزيد عن السعر الرسمي لسلع الأرز والسكر والسجائر و3 محاضر عدم إمساك سجلات معتمدة من مديرية التموين لقيد حركة البضائع الواردة والمنصرفة لمستودعات حديد التسليح والأسمنت وتلاجات التخزين.

وفي السياق نفسه، قامت إدارة التجارة الداخلية والرقابة التموينية بحملات بنطاق كل من مدينة دمياط الجديدة وناحية كفر الغاب أسفرت عن ضبط 66 محضر منها 2 محضر عرض سلع مجهولة المصدر (في مجال الأخشاب) وبدون فواتير أو شهادة منشأ أو إفراج جمركي يدل على مصدرها وتم التحفظ على 20 صندوق أبلاكاش بكل منها 137 بإجمالى كمية 2740 + 5 صندوق خشب MDF بكل منها 88 بإجمالى 440.