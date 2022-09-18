مستشفى كفر الشيخ الجامعي تطلب 120 طبيبا مقيما عن طريق الإعارة.. اعرف الشروط

أعلنت مستشفى كفر الشيخ الجامعي، برئاسة الدكتور حاتم الجوهري، حاجتها لـ120 طبيبا مقيما عن طريق الإعارة من وزارة الصحة لمدة سنة، وتُجدد حتى خمس سنوات من السلطة المختصة.

وذكرت المستشفي الجامعي أن الوظائف الشاغرة هي:

- 3 أطباء مقيمين تخصص جراحة القلب والصدر.

- 6 أطباء مقيمين تخصص الباطنة العامة.

- 5 أطباء مقيمين تخصص الكبد والجهاز الهضمي.

- 6 أطباء مقيمين تخصص الباثولوجيا الإكلينيكية.

- 8 أطباء مقيمين تخصص الأشعة التشخيصية.

- 5 أطباء مقيمين تخصص علاج الأورام.

- 3 أطباء مقيمين تخصص العلاج الطبيعي.

- 4 أطباء مقيمين تخصص الأمراض الصدرية.

- 4 أطباء مقيمين تخصص الأنف والأذن والحنجرة.

- 6 أطباء مقيمين تخصص طب الأطفال.

- 6 أطباء مقيمين تخصص جراحة العظام.

- 6 أطباء مقيمين تخصص النساء والتوليد

- 6 أطباء مقيمين تخصص الجراحة العامة.

- 5 أطباء مقيمين تخصص أمراض القلب.

- 1 طبيب مقيم تخصص طب السمع والاتزان.

- 3 أطباء مقيمين تخصص الأمراض الجلدية والتناسلية.

- 4 أطباء مقيمين تخصص الأمراض العصبية والنفسية.

- 4 أطباء مقيمين تخصص جراحة التجميل.

- 4 أطباء مقيمين تخصص جراحة الأوعية الدموية.

- 10 أطباء مقيمين تخصص التخدير.

- 3 أطباء مقيمين تخصص جراحة المسالك البولية.

- 5 أطباء مقيمين تخصص طب وجراحة العيون.

- 8 أطباء مقيمين تخصص الحالات الحرجة والطوارئ.

- 4 أطباء مقيمين تخصص جراحة المخ والأعصاب.

- 1 طبيب مقيم تخصص أمراض التخاطب.

مهام الطبيب المقيم

الطبيب المقيم ضمن وظائف الشؤون الطبية بالمستشفى، ويختص بمباشرة ومتابعة النواحي العلاجية للحالات المرضية والعلاجية، ومتابعة تغيير الملاحظات التي تقررها الفحوص الطبية، وتنفيذ السياسة العلاجية للمرضى المقيمين، وكذلك تعليمات السادة أعضاء هيئة التدريس الطبية والفنية والسياسة العامة للمستشفى، والمحافظة على كرامة المهنة الطبية ومظهرها وتنظيم العلاقة بين العاملين بالمهنة من أطباء وهيئة التمريض.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- أن يكون من خريجي كلية الطب البشرى جامعة كفر الشيخ دفعتي نوفمبر 2019 - نوفمبر 2020.

- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جداً على الأقل فى درجة البكالوريوس.

- ألا يكون سبق تعيينه في وظيفة أطباء مقيمين، أو معيد في أي كلية من كليات الطب البشري بالجامعات المصرية حتى تاريخ نشر الإعلان.

- سيتم عقد لقاء علني موسع بمدرج السيمنار مع الأطباء المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها، وذلك لتحقيق رغباتهم فيما بينهم بصورة علنية.

- لا يجوز ترشح الطبيب لأكثر من وظيفة من الوظائف المعلن عنها.

المستندات المطلوبة

- أصل شهادة البكالوريوس.

- أصل بيان درجات وتقديرات سنوات الدراسة.

- 6 صور شخصية 4x6.

- أصل شهادة الامتياز.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة الرقم القومى سارية.

- الموقف من التجنيد للذكور أصل.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى جامعة كفر الشيخ أصل.

تقديم الطلبات

تُقدم الطلبات شخصياً باليد باسم الدكتور عميد كلية الطب البشري، مرفق بها المستندات، خلال الفترة من 18 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل، ولن يُلتفت إلى الطلبات التى تُقدم بعد المدة المحددة أو غير مستوفاة لأي شرط من شروطه.