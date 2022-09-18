خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز.. متاحة لمدة 20 يوما شهريا

يحرص شريحة كبيرة من المواطنين مع بداية كل شهر، عن البحث عن خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز إليكترونيا، وذلك تجنبا لدفع غرامة في حال تأجيل دفع فواتير الغاز، وهذا أيضا ما يحدث في حال تأخير دفع الفواتير لباقي المرافق مثل المياة أو الكهرباء أو حتى فاتورة التليفون.

وخلال السطور التالية، تعرض بوابة «الوطن» خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز إليكترونيا، بطرق سهلة وبسيطة من أي جهاز كمبيوتر أو من خلال الهاتف المحمول، وذلك دون الحاجة إلى انتظار وصول المندوب لقراءة عداد الغاز شهريا.

دفع فاتورة الكرباء في أي يوم من الشهر

يمكن للمواطنين سداد فاتورة الغاز على مدار جميع أيام الشهر، من خلال عدة طرق مختلفة، سواء بالدفع الإلكتروني، من خلال شركات التحصيل الفوري، والتي تتمثل في كلا من «ضامن، فوري، أمان، ممكن، خدماتي، مصاري، فون كاش»، أو الدفع من خلال بطاقة ATM، كما أتاحت الشركة أيضا الدفع في أي فرع من أفرع الشركة.

تسجيل القراءة من خلال موقع الشركة

ويستطيع المواطن تسجيل قراءة عداد الغاز بالوحدة التجارية أو السكنية، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي لشركة «بتروريد» من خلال هذا الرابط في حال الدخول من جهاز كمبيوتر، وفي حال الرغبة بالتسجيل من خلال أحد تطبيقات الموبايل، يتم الدخول من خلال هذا الرابط، واتباع الخطوات التالية:

- اختيار الأيقونة الخاصة بقراءة عداد الغاز، وهي موجودة على الصفحة في الجزء العلوي منها.

- الحرص على كتابة البيانات بشكل دقيق، منها رقم عداد الغاز، ورقم معدل الاستهلاك للشهر المسجل بالعداد.

- الضغط على أيقونة «اعرض»، وبذلك يتم تسجيل قراءة العداد الشهرية، للوحدة السكنية أو التجارية، أو حتى المنشأة الصناعية.

- الشركة تحدد الفترة الخاصة بتلقي تسجيل قراءة العداد من يوم 1 وحتى يوم 20 من كل شهر.