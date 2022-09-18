انطلاق الجلسة الختامية لبرلمان الطلائع بمجلس النواب بعد قليل

يشهد مجلس النواب فعاليات الجلسة الخامية للمؤتمر القومي لبرلمان الطلائع، بعد قليل، ويحمل اسم «ما بعد cop27»، ويأتي ذلك في دور استعدادات الدولة لانطلاق مؤتمر تغير المناخ والمزمع إجراؤه في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ. ويشهد وقائع بداية الجلسة الختامية المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.

برلمان طلائع مصر

كانت وزارة الشباب والرياضة، افتتحت فعاليات المؤتمر الختامي للفصل التشريعي لبرلمان طلائع مصر، يوم 15 من الشهر الجاري، بتنظيم الإدارة المركزية للتعليم المدني «الإدارة العامة لبرلماني الشباب والطلائع» بالوزارة.

وتعكف الدولة المصرية على إعداد الترتيبات النهائية لمؤتمر تغير المناخ cop27. وأطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فى مايو 2022، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، في إطار تعزيز ملف التصدي لآثار تغير المناخ، والاستعداد لرئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27.

ويهدف المؤتمر إلى وضع التزامات ملزمة قانونًا للدول المتقدمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

وشملت آخر الاستعدادات، وفقًا لما أعلنته الحكومة، الانتهاء من المبادرة العالمية للمدن المستدامة وتم عرضها على برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وتهدف هذه المبادرة جلب الدعم لها سياسيا وتمويليا. كما تضمنت الاستعدادات الأخرى إطلاق الموقع الإلكتروني لمؤتمر المناخ cop 27.

كما تعكف الدولة على الانتهاء من المنطقة الخضراء في مؤتمر المناخ cop 27 بشكل كامل، وتعد المنطقة الخضراء ضمن إدارة الدولة المضیفة مخصصة للقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتهدف لمنح الفرصة للدولة والقطاع الخاص والشباب والمرأة والمجتمع المدني.