توزيع شنط وأدوات مدرسية مجانا على 200 طالب من غير القادرين بالدقهلية

نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، احتفالية لتوزيع 200 شنطة وأدوات مدرسية على 200 طالب من الأيتام وغير القادرين لتخفيف العبء عن أسرهم في مواجهة أعباء العام الدراسي، وكذلك حماية هؤلاء الأطفال من لجوء الأسر إلى خروجهم من التعليم بشكل عام، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية في إطار خطة الحماية الاجتماعية والتي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

أماكن توزيع الشنط المدرسية في الدقهلية

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الطلاب المستفيدين من توزيع الشنط والأدوات المدرسية بالمجان من قرى «شبراهور وطنبول الكبرى وطماي الزهايرة» بمركز السنبلاوين، وقرى «كفر الجوهري وكفر علي عبدالله وكوم النور» بمركز ميت غمر، وقريتي «طناح وميت جراح» بمركز المنصورة، وقرية ميت الحلوج بمركز دكرنس، وقريه الغراقة بمركز أجا.

وأضاف «شعبان»، في بيان، أن الجمعية بمحافظة الدقهلية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظات، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

تعاون بين التضامن الاجتماعي والأورمان

وأشار «شعبان» إلى التعاون الوثيق للجمعية مع الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، موضحا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظات.