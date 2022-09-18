بعد افتتاح مشروع استرجاع غاز الشعلة.. اعرف أهميته واستخداماته

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، افتتاح أحد المشاريع الخاصة باسترجاع غازات الشعلة Zero Flare، بمصفاة القاهرة لتكرير البترول، وهو ما جعل الكثير من الأشخاص يتسألون عن غاز الشعلة، وما الفوائد التي يمكن أن تعود على الدولة والنفع الخاص باسترجاع هذه الأشياء التي تعتبر من مخلفات إنتاج المواد البترولية.

وقالت وزارة البترول، في بيانات سابقة، إنّ مشروعات استرجاع الغاز الصادر عن عملية إنتاج المواد البترولية وعدم حرقه يأتي وفق أهداف الدولة في الوقت الحالي؛ للسعي إلى تقليل انبعاثات الكربون، خاصة مع التزامن مع استقبال الدولة لمؤتمر قمة المناخ في دورته الـ27، وكذلك لتطوير وتحديث قطاع البترول لرفع كفاءة عمل مصافى التكرير وكفاءة استخدام الطاقة بها.

ما غاز الشعلة المحترق أعلى مصافي البترول؟

ويعد غاز الشعلة هو الغاز الذي يكون متصاعد من المنشآت النفطية، في صورة تلك الشعلة النارية التي يتصاعد منها اللهب، والذي كان يحرق للتخلص منه، وهو في الأساس غاز مصاحب للنفط، ويكون إما مُذوَّبًا في النفط أو كقبة غازية فوق النفط عند استخراجه.

وفي العادة يخرج هذا الغاز مع نفايات الإنتاج من الزيت الخام، خلال استخراج النفط، وعند خروجه يتم حرقه، ولكن أثبت الدراسات والتطورات في قطاع البترول للاتجاه إلى الاستفادة من هذا الغاز خاصة لخفض التلوث البيئي.

وفي الوقت الحالي يتم الاستفادة من هذا الغاز من خلال تحويله وتوليد الطاقة الكهربائية وزيادة الإنتاج من «غاز الإيثان» أحد مكوناته، والذي يدخل ضمن العديد من الصناعات، وكذا استخراج غازات نقية مساعدة للبيئة، خاصة المحطات والمصافي القريبة من التجمعات السكانية.

استخدامات غاز الشعلة

ويستخدم غاز الشعلة بعد معالجته من خلال بيعه أو استخدامه في توليد الكهرباء في الموقع باستخدام المولدات الكهربائية أو محرك تربيني، وأيضا حقن الغاز في المستودع؛ لتعزيز أو تحسين استخراج النفط، أو أن يستخدم كمادة خام في المصانع البتروكيميائية، حيث يوجد لها جدوى اقتصادية كبرى، ولم يكون هذا هو المشروع الأول للاستفادة من غاز الشعلة في مصر حيث تم استخدامه في عدد من الشركات العاملة في إنتاج البترول في مصر.