«التعليم» لـ«طلاب الثانوية العامة دور ثان»: شهادات النجاح موجودة في المدارس

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ شهادات نجاح الدور الثاني للثانوية العامة 2022، وصلت إلى جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وبدأ تسليمها للطلاب وأولياء الأمور اليوم، بعد تقديم صورة البطاقة الشخصية للطالبة أو صورة بطاقة ولي الأمر.

شهادات النجاح الدور الثاني «مؤمنة من التزوير»

وأضاف المصدر، أنّ شهادات نجاح الدور الثاني لطلاب (نظام وخدمات ومنازل) نسخة من التي تسلمها طلاب الدور الأول للثانوية العامة 2022/2021، مؤكدة أنّ الشهادات مؤمّنة ضد أي تلاعب أو تزوير، ويستطيع الطلاب الحصول عليها من شؤون الطلبة بالمدرسة.

تسليم الشهادات للطلاب بداية من اليوم

وقال المصدر، إنّه يتم تسليم شهادات الثانوية العامة الدور الثاني 2021/2022 بداية من اليوم في المدارس الثانوية وحتي يستطيع طلاب الثانوية العامة الدور الثاني استكمال إجراءات التقديم تنسيبق القبول بالجامعات بالكليات والمعاهد، لافتاً إلي أنه في حالة وجود خطأ في الاستمارة يتم إخطار لجنة النظام والمراقبة لاتخاذ الإجراءات لإخطار الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم.

وأشار المصدر، إلى أنّه يتم استلام شهادة النجاح بعد تسليم 2 طابع مهن تعليمية يلصق على شهادة النجاح عند الاستلام لاعتماد الشهادة وختمها بشعار الجمهورية.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

وترصد السطور التالية نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.

- اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 بنسبة نجاح 88.07%.

- عدد طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة 2022 بلغ 175 ألفا و930 طالبا وطالبة.

- عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بلغ 156 ألفا و88 طالبا وطالبة.

- عدد الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بلغ 138 ألفا و475 طالبا وطالبة.