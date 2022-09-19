تردد قناة dmc دراما.. لمتابعة عرض مسلسل «أعمل إيه»

يواصل المسلسل الدرامي الجديد «أعمل إيه»، مع بداية الأسبوع الثاني لعرضه، في جذب اهتمام ملايين المشاهدين داخل مصر وخارجها، نظرا للإنتاج الضخم للمسلسل الاجتماعي الذى يضم مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، والذي يعرض حصريا من السبت للأربعاء على شبكة قنوات dmc، حيث إن العرض الأول للحلقة يذاع في الثامنة مساء على القناة، في حين يذاع العرض الثاني لها على قناة dmc دراما، وذلك في العاشرة مساء.

كما تواصل شبكة قنوات dmc، حرصها الشديد، على مواصلة عرض الأعمال الدرامية المختلفة والجديدة والحصرية، وذلك خارج موسم شهر رمضان، وهي السياسة التي تبنتها القناة منذ بدايتها، حيث نجحت في جذب اهتمام المشاهدين، خاصة للأعمال الدرامية الاجتماعية لجميع أفراد الأسرة.

وفي هذا السياق، زادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية، على تردد قناة dmc دراما الجديد، لمتابعة الأحداث الجديدة من مسلسل «أعمل إيه»، خاصة بالنسبة للمشاهدين بإعادة مشاهدة الحلقة، أو الذين لم يستطيعوا مشاهدة العرض الأول للحقلة على قناة dmc.

وفي إطار حرص «الوطن» على إتاحة كل ما يبحث عنه القراء، ضمن خدماتها اليومية، نكشف في السطور التالية، تردد dmc دراما الجديد 2022، حيث يمكن لجميع المشاهدين في مصر وخارجها، متابعة الأحداث الجديدة من المسلسل الاجتماعي الجديد «أعمل إيه»، وهو كالتالي:

تردد قناة DMC دراما الجديد

- التردد: 11449.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد DMC الجديد 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد : 12092.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

يذكر أن مسلسل أعمل إيه، من بطولة كلا من خالد الصاوي، نهال عنبر ، صابرين، وندى بسيوني، نور إيهاب، دنيا المصري، محمد مهران، وصبري عبد المنعم، وريهام الشنواني، وأيمن عزب، وهو من إخراج أحمد عبد الحميد، و تأليف محمد الحناوي.