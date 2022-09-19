حظك اليوم برج الأسد الإثنين 19-9-2022 عاطفيا ومهنيا

نصائح غالية مع الشريك يخبرك بها الفلك اليوم عزيزي مولود برج الأسد، من بينها الصمت، وهناك كسل في العمل قليلًا ونصائح أخرى بشأن الصحة، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك، عبير فؤاد توقعاتها لكافة مواليد هذا البرج على الصعيدين العاطفي والمهني.

وبحسب خبراء الفلك، فإن أصحاب برج الأسد يعرف عنهم الأناقة، فهم يحبون أن يراهم الجميع بشكل جذاب، كما أن مولود هذا البرج من الشخصيات المبدعة والذكية التي تستمتع كثيرًا بمعرفتها والتحدث معها، وداعمًا جيدًا لأصدقائه وعائلته، يرفض أن يخذلهم أيا كانت الأسباب، ولا يخشى المواجهة أو التعامل مع الصعاب بهدوء.

واليوم الإثنين 19 سبتمبر الجاري لمحبي متابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على الأبراج السماوية، تنشر «الوطن» ضمن الموضوعات التي تهم القارئ، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك اليوم راغبًا في الاسترخاء والتكاسل قليلًا.. اعتن بصحتك ونظم جهودك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي: «اليوم لا تصر على التحكّم في كل شيء وكل شخص.. راقب في صمت، ولا تتحدث عن أخبارك».