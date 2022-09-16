حظك اليوم برج الأسد الجمعة 16-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد مرح بطبعه، يميل إلى التعبير عن مشاعره بشكل واضح، يتمتع بالذكاء الحاد والطموح العالي، وقدرته الكبيرة على دعم المقربين منه، ما يجعله شخصًا قياديًا بالفطرة، يحب الحياة الاجتماعية، ومن أهم مميزات مواليد هذا البرج هو حبهم للأناقة والموضة والبحث عن أحدث الصيحات.

كما يحب مولود برج الأسد، أن يعيش في قصة حب بشكل دائم، وهو شديد الإخلاص لحبيبه ويكره أن يتعرض للخيانة، وهو متسامح مهما كانت الظروف المحيطة به، ويقوم بواجباته تجاه أهله وأصدقائه.

ولمحبي ومتابعي توقعات الفلك والأبراج، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الأسد، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، تستطيع أن تكون جاهزًا بعدة حجج قوية ويساعدك ذلك على الوصول لأهدافك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «خبيرة الفلك»: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار إخلاصك لمن حولك، ما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم، وفق حظك اليوم.