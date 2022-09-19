حظك اليوم برج الميزان الإثنين 19-9-2022 عاطفيا ومهنيا

أوضاع معاكسة أنت بصددها مولود برج الميزان في محيط عملك، لذا حافظ على هدوئك، ومع الشريك هناك سحرًا وجاذبية بفضل القمر، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، توقعاتها لكافة مواليد هذا البرج على الصعيدين العاطفي والمهني.

ويصف خبراء الفلك مولود برج الميزان، أن لديه قدرة كبيرة على اكتساب ثقة الآخرين بسهولة، فهو قادر على تحمل مسؤولية أفعاله ولا يخشى المواجهات أو الصعاب، بالرغم من هذا فهو يفضل الأجواء الهادئة والبسيطة الخالية من المشاكل، كما أنه من الأبراج الوسطية التي تميل للحفاظ على التوازن في حياتها، ومن مشاهير هذا البرج الأمير تشارلز، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران.

واليوم الإثنين 19 سبتمبر الجاري، لمحبي ومتابعي توقعات الفلك والأبراج، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الميزان، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الميزان اليوم، معاكسة القمر لبرجك قد تصيبك بالتوتر والضغط، وعليك أن تثق بنفسك أكثر.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: المريخ بمنزل الحظ يمنحك سحرا وجاذبية، ورغم الضغوط تستطيع أن تتغلب على العقبات.