حظك اليوم برج الميزان الجمعة 16-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الميزان من سماتهم أنهم شخصيات حساسة وانطوائية، ويميلون كثيرًا إلى البقاء بمفردعهم، كما أنهم يفكرون كثيرا في اختياراتهم وقراراتهم، ولا يندمون على فعل ما يؤمنون به، ويبحثون دائمًا عن المغامرات والأشياء جديدة.

وفي السطور التالية، يعرض موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الخاصة بحركة الأبراج والفلك، حظك اليوم لمولود برج الميزان، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن حظك اليوم لمواليد برج الميزان، إنه على الرغم من التشوش، فإن المريخ بمنزل الحظ، وسيساعدك ذلك على إيجاد حلول كاملة لبعض المشكلات وتحديد رؤيتك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بالنسبة لحظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في منزل الحظ، ما يجعل اليوم مناسبًا للتخطيط والترويج لنفسك، لذا استفد من ذلك.

مشاهير برج الميزان

يوجد الكثير من الفنانين من مواليد برج الميزان، مثل عمرو دياب، بهاء سلطان، ، روبي، بشرى، محمد منير، وعلى المستوى العالمي، ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.