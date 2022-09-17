حظك اليوم برج الميزان السبت 17-9-2022 عاطفيا ومهنيا

في محيط عملك اليوم مولود لبرج الميزان سيحدث مغامرة وستتفاوض مع جهات أجنبية، ومع الحبيب ستحظى بسحر أخاذ، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها لكافة مواليد هذا البرج على الصعيدين العاطفي والمهني.

ووفق حسابات علم الفلك، فكافة أصحاب برج الميزان يحملون شخصية تكره الكذب والخيانة وتجد صعوبة في مسامحة مثل هذه الأخطاء، كما أن مواليد هذا البرج من محبي تقديم المساعدات وتقديم يد العون المحبة للتفاصيل البسيطة، لأنها تلفت النظر لأصدقائه، كما أنه من الشخصيات الاجتماعية ومع هذا فهو لا يخشى للوحدة أو البقاء في عزلة.

واليوم السبت 17 سبتمبر الجاري، تنشر بوابة «الوطن» في السطور التالية، ضمن سلسلة الموضوعات الخبرية التي تنشر على مدار الساعة، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان من محبي متابعة الفلك والكواكب وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة للجريدة.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الميزان اليوم، القمر في منزلك التاسع يدفعك اليوم نحو المغامرة، ويساعدك على التطور والتقاط الفرص أو التفاوض مع جهات أجنبية.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: الوضع الفلكي يمدك بسحر أخاذ ولن تكون هناك حدود لطاقتك وتألقك.