لطيفة تشدو بـ«حلوة الحياة» مع هاني رمزي في حفل افتتاح ملتقى أولادنا

قدمت الفنانة التونسية لطيفة، أغنية حفل افتتاح الدورة السادسة من ملتقى أولادنا لذوي الاحتياجات الخاصة والمقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية.

وقدمت لطيفة أغنية بعنوان «حلوة الحياة» مع عدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.

وصلة غناء مع الفنان هاني رمزي

وخلال وصلة الغناء، دخلت الفنانة التونسية لطيفة فى وصلة غناء مع الفنان هاني رمزي، مقدم حفل ملتقى أولادنا، ومع عدد من الأطفال.

ومن المُقرر، أنّ يُختتم الحفل بتقديم فقرة أوبريت الليلة الكبيرة بعدد من أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

فرق فنية أفريقية تُشارك في ملتقى أولادنا للعام الثاني على التوالي

وتنظم الملتقى مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، التي أكدت أن هذه الدورة ستشهد لقاء أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، إذ يجرى مشاركة الفرق الفنية- الإفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.