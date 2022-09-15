ابنة سيد مكاوي تتسلم درع تكريم اسم والدها في حفل افتتاح ملتقى أولادنا

تسلمت السفيرة إيناس مكاوي، ابنة شيخ الملحنين سيد مكاوي، درع تكريمه في حفل افتتاح الدورة السادسة من ملتقى أولادنا لذوي الاحتياجات الخاصة، المقام حاليا بدار الأوبر المصرية.

حضور وزيرة الثقافة حفل افتتاح ملتقى أولادنا

شهد حفل افتتاح الدورة السادسة من ملتقى أولادنا، حضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وعدد من رجال الفن والثقافة، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر.

حبو بعض.. دويتو مجد القاسم ونيفين رجب في حفل ملتقى أولادنا

كما أدى الفنان السوري مجد القاسم، والفنانة غادة رجب، أغنية حبوا بعض، في حفل افتتاح الدورة السادسة من ملتقى أولادنا لذوي الاحتياجات الخاصة.

أغنية حبوا بعض، من كلمات الشاعر عبد الله، حسن وألحان شريف حمدان، وتم تسجيلها لصالح ملتقى أولادنا.

من المقرر أن تشدو لطيفة في نهاية الحفل، بأغنية خاصة للملتقى، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، كما سيشهد الحفل في ختامه، عرض أوبريت الليلة الكبيرة، حيث سيقدمها عدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.