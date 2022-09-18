سقوط عاطل صادر ضده حكم بالسجن المؤبد في كرداسة

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على عاطل صادر ضده حكم بالسجن المؤبد في قضية قتل عمد، في كرداسة، وعثر بحوزته على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مبلغ بسرقتها، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بمكان المتهم

وردت معلومات لرئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، باختباء عاطل صادر ضده حكم قضائي بالسجن المؤبد في قضية قتل عمد، بشقة تابعة لدائرة المركز، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي كلف رجال المباحث بضبط المتهم.

بإعداد كمين للمتهم، ألقى رجال المباحث القبض عليه، وعثر بحوزته على بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح والطلقات للدفاع، فأخطر اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.