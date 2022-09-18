مشاجرة على حقنة داخل صيدلية في الطالبية.. الأمن يضبط طرفيها

نشبت مشاجرة بين قهوجي وشقيقته «طرف أول»، ومساعد صيدلي والمدير المالي للصيدلية «طرف ثانٍ»، لإعطاء مساعد الصيدلي حقنة فيتامين لوالدة القهوجي، أسفرت عن تدهور حالتها الصحية في الطالبية.

وألقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة، وأخطر اللواء شهام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة التحريات.

مشاجرة في صيدلية بالطالبية

كان بلاغ ورد إلى العميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بنشوب مشاجرة داخل صيدلية في الطالبية، واتجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أنّ مشاجرة نشبت بين مساعد صيدلي، والمدير المالي للصيدلية، وقهوجي وشقيقته.

حقنة فيتامين السبب

وضبطت قوات الأمن في الجيزة، طرفي المشاجرة، وقال القهوجي إنّ مساعد الصيدلي، أعطى والدته حقنة فيتامين أدت إلى تدهور حالتها الصحية، لمعاناتها من مرض السكري، منذ عدة أيام، ما دفعه وشقيقته للتوجه إلى الصيدلية والتشاجر مع مساعد الصيدلي.

وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، وطلبت النيابة تحريات المباحث.