موعد بدء الدراسة في الجامعات 2022 بمصر.. «يلا اجهزوا»

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة بمختلف المحافظات على الاستعداد التام للعام الجديد، وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، مشيرا إلى أن موعد بدء الدراسة في الجامعات 2022 بمصر سيكون في أول أكتوبر المقبل.

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2022 في مصر

الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدراسة في الجامعات 2022 ستبدأ في موعدها المحدد، ولا توجد نية للتعطيل أو التأجيل، وأن الجامعة كغيرها من الجامعات بدأت في الإعلان والكشف عن الجداول، ووضع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة، مؤكداً أن هناك التزام كامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

الدراسة بالجامعات 2022

أكد الدكتور محمود المليجي، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة تواصل الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022 وفقا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات، ويجرى حاليا عمل الصيانة الشاملة والكاملة لمختلف المنشآت الجامعية من قاعات ومدرجات ومعامل ومدن جامعية، مع التشديد على الالتزام بتطبيق إجراءات كورونا.

وفي السياق ذاته، واصلت جامعة القاهرة، اليوم، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بمختلف العيادات، وذلك وفقا للجداول الزمنية التي أقرتها الجامعة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.