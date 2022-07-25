موعد بدء الدراسة في الجامعات 2022-2023.. تعرف عليه

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن المجلس قرر موعد بدء الدراسة في الجامعات 2022-2023، خلال الاجتماع الدوري للأعلى للجامعات بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف أمين الأعلى للجامعات والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، موضحة أن 1 أكتوبر المقبل سيكون مطلع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023.

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2022-2023

وأوضحت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن موعد بدء الدراسة في الجامعات 2022-2023 تمت الموافقة عليه بالإجماع على أن يكون يوم 1 يونيو المقبل 2023 هو موعد نهاية العام الدراسي الجديد، لافتة إلى أن المجلس يناقش حالياً عددًا من الموضوعات الهامة أبرزها الاستعداد لتنسيق القبول 2022 وكذلك الجاهزية التامة لاختبارات القدرات 2022، مع ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

تنسيق الجامعات 2022

وتستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لتنسيق 2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، بجانب تجهيز البرامج الدراسية بمختلف الكليات لاستقبال الطلاب الجدد، وكذلك التأكيد على تجهيز معامل الحاسب الآلي لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم غبر الموقع الإلكتروني.

وتواصل الجامعات الحكومية حالياً إجراء اختبارات القدرات 2022 للطلاب الذين سجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق منذ إتاحة التسجيل، حيث بلغ عدد الذين سجلوا لاختبارات القدرات حتى الآن 45 ألف طالب وطالبة من مختلف الشعب للثانوية العامة 2022، حيث من المقرر أن تستمر أعمال التنسيق حتى 6 أغسطس المقبل.