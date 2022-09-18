التحقيق في مصرع فتاة سقطت من الطابق التاسع في الوراق

سقطت فتاة من نافذة الطابق التاسع لعقار بالوراق، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وانتقل رجال المباحث بقسم شرطة الوراق إلى مكان البلاغ لمناظرة الجثة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

المتوفية تعمل خادمة

ورد بلاغ للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بالعثور على جثة فتاة أمام عقار، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة فتاة تبين من التحريات أنها تعمل خادمة بشقة في العقار، وسقطت من النافذة مما أسفر عن مصرعها.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.