التقديم للسكن في المدن الجامعية بقنا.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة

انتهت المدن الجامعية في جامعة جنوب الوادي 2022 من الاستعدادات اللازمة لاستقبال نحو 5000 طالب وطالبة في العادم الدراسي الجديد 2022-2023، والذي يتم التقدم إليها إلكترونيا وفق خطوات معينة وضعتها الجامعة، ويفضل الكثير من الطلاب المغتربين السكن في المدن الجامعية، نظرا لما تقدمه من خدمات تثقيفية وعلمية ورعاية صحية، فضلا عن كون اشتراكها الشهري لا يتخطى 350 جنيها.

التقديم للمدينة الجامعية في جامعة جنوب الوادي

ويتم الالتحاق بالمدينة الجامعية بجامعة جنوب الوادي 2022، عن طريق التقديم إلكترونيا عبر موقع الزهراء للمدن الجامعية من هنا، ويتم الاختيار وفقا للسن والموقع الجغرافي للطلبة الجدد، ووفقا للتقدير الخاص بالطلبة القدامى، حيث لايقل التقدير عن جيد.

القبول في المدن الجامعية بجامعة جنوب الوادي 2022

وبعد الإعلان عن قبول الطالب المتقدم للمدينة الجامعية، يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة إلى المدينة الجامعية المرشح لها الطالب وهي:

- صورة بطاقة الرقم القومي

- 2 صورة شخصية

- استمارة الترشيح للطلاب الجدد

وكان الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، قال في بيان، إن الجامعة استعدت لاستقبال الطلاب في المدن الجامعية، حيث تم الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة في مباني المدن الجامعية، من أعمال السباكة والدهانات والتجهيزات والفرش وتطوير قاعات المذاكرة وصالات المطعم، وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة للطلاب.