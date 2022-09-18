التقديم للسكن في المدن الجامعية بسوهاج.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة

تعد المدينة الجامعية هي الخيار الأمثل والآمن لدى العديد من أولياء الأمور، إذ يأمن كل منهم أن أبناءه برعاية الجامعة طوال الوقت، فضلا عن توفير المدينة الجامعية المتابعة الدائمة للطلبة والتغذية الصحية وإمكانية التواصل مع ولي الأمر، وكذلك المتابعة الدراسية؛ مما يحفز الطالب على التفوق دائمًا ليضمن له موقعا بالنتيجة فضلا عن دعم المعيشة بالمدينة الجامعية حيث بلغ سعر الإقامة الشهرية بالمدن الجامعية 350 جنيها شاملة التغذية و165 جنيها بدون التغذية.

مدن سوهاج الجامعية

وتضم جامعة سوهاج عدة مدن جامعية منها مدن للطلبة ومدن للطالبات ومدن جامعية بالحرم الجامعي القديم بمدينة ناصر ومدن بالحرم الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة «الكوامل».

ويجرى قبول الطلاب المستجدين بالمدن الجامعية وفقا للسن فالأولوية للسن الأصغر وكذلك وفقا للمسافة فيجب ألا تقل المسافة عن 25 كم من مدينة سوهاج.

التقديم إلكترونيا عبر موقع الزهراء

وذلك عقب التقديم إلكترونيا عبر موقع الزهراء للمدن الجامعية من هنا ثم يقدم الطالب ورقيا صورة من شهادة الميلاد وصورة من بطاقة الرقم القومي فضلا عن شهادة معتمدة طبيا للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة مع ملء استمارة التسكين لدى إدارة المدن الجامعية.