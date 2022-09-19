خطوات استخراج شهادة بيانات سيارة من وحدة المرور.. اعرف التفاصيل

يحتاج الكثيرون لاستخراج شهادة بيانات سيارة التي تكون بمثابة بطاقة رقم قومي للسيارة، ويمكن استخراجها بسهولة ويسر من أقرب وحدة مرور تابع لها.

وحدة المرور

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن»، خطوات استخراج شهادة بيانات سيارة من وحدة المرور التابع لها وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات تنتهي بالحصول على شهادة بيانات سيارة إلكترونيًا ورسوم استخراج الشهادة، وفق الصفحة الرسمية على فيس بوك.

خطوات استخراج شهادة بيانات سيارة

وأولى تلك الخطوات لاستخراج شهادة بيانات سيارة تكون عن طريق التوجه إلى وحدة المرور التابع لها والحصول على نموذج شهادة بيانات سيارة، وبعدها تقدم عددًا من الأوراق ومن بينها بطاقة الرقم القومي ثم تقدم طلب استخراج شهادة بيانات ويتضمن الطلب الجهة المراد استخراج الشهادة لها.

تقديم أوراق العقود

ومن ضمن الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات سيارة تقديم التوكيل الخاص بالسيارة والأوراق العقود، ورخصة السيارة، كما يجب تقديم شهادة براءة الذمة في حالة نقل الملكية ضمن أوراق استخراج شهادة بيانات للسيارة، كما أن تكلفة استخراج شهادة بيانات للسيارة 26 جنيهًا.