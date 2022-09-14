خطوات الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة والحصول على شهادة «براءة ذمة»

الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر، واحدة من أهم الخطوات الواجب اتباعها قبل شراء سيارة مستعملة، وذلك للاطلاع على قيمة المخالفات وهل تم دفعها وهل تم الحصول على شهادة براءة ذمة.

وللمقبلين على شراء سيارات مستعملة، ينشر موقع جريدة «الوطن» في إطار الموضوعات الإخبارية التي تقدمها للقراء، خطوات الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر من بوابة مرور مصر، التي جاءت كالتالي:

خطوات الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر

وللاطلاع عن كل المعلومات الخاصة بالسيارة إلكترونيًا، يمكن اتباع بعض الخطوات الآتية:

- في البداية يجب الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية.

- اختيار خدمات المرور من موقع نيابة المرور، ثم اختيار خدمات تراخيص المرور.

- سيطلب منك إدخال بيانات صاحب السيارة بالكامل ويجب أن تكون بدقة.

- إدخال بيانات رقم اللوحة المعدنية للسيارة، سواء أرقام فقط أو أرقام وحروف.

- أخيرًا الضغط على «الاستعلام»

ستظهر أسفل الصفحة، البيانات الخاصة بالسيارة، منذ تصنيعها التي تشمل مخالفات المرور.

خطوات دفع المخالفات المرورية إلكترونيا

وبعد الاطلاع على قيمة المخالفات المرور الخاصة بالسيارة، يمكن دفع قيمتها، للحصول على شهادة براءة الذمة، وهي كالآتي:

- يقوم صاحب السيار الأصلي بالدخول على موقع نيابة المرور.

- اختيار خدمة «الدفع» والضغط على أيقونة «الاستمرار».

- يتم بعدها اختيار طريقة الدفع وهي إما «الدفع الإلكتروني أو الدفع عند الاستلام».

- أيًا كانت طريقة الدفع التي يتمّ اختيارها، اضغط على «مخالفات رخص المركبات».

- يتمّ إدخال بيانات السيارة مثل رقم اللوحة سواء أرقام فقط أو أرقام والضغط على الاستعلام.

بعد ظهور قيمة مخالفات المرور، يتمّ بعدها الدفع بالفيزا وإدخال بيانات بطاقة الائتمان والضغط على الدفع، ليتمّ خصمها من قيمة الحساب، ويمكن استلام شهادة براءة الذمة في وقت لاحق.