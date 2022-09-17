«زفة سيارات» تعطل المرور.. تعرف على العقوبة المتوقعة للمتهمين

وسط أحد محاور محافظة القاهرة والسيارات تسير في الاتجاهين بحركة مناسبة، ظهرت حركات عشوائية صادرة من بعض السيارات التي تسير في موكب عُرس ظنا منهم أن هذه الحركات تعبر عن فرحتهم بالمناسبة التي يسيرون خلفها، ما تسبب في تعطيل حركة المرور لفترة زمنية، فضلا عن أن قائدي السيارات تسببوا في تعريض حياتهم والمواطنين للخطر.

تداول مقطع فيديو للواقعة

رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو مدته لا تتجاوز بعض الدقائق، يظهر فيه 3 سيارات ملاكي تسير في موكب عرس، تصدر حركات عشوائية تسير يمينا ويسارا، وهذا قد يعرض حياتهم والآخرين للخطر، مما تسببوا في تعطيل حركة المرور بأحد المحاور بالقاهرة.

ضبط المتهمين

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الفيديو المتداول، وأمكن تحديد السيارات وقائديها، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم ومناقشتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويتساءل الكثيرون عن العقوبة المتوقعة للمتهمين، لذلك ترصد «الوطن» العقوبة القانونية المتوقعة لهم.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وتعليقا على ذلك، أوضح أشرف ناجي، المحامي بالنقض، أن كل من تعمَّد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، يعاقب عليه قانون المرور بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون المرور نص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر في حالة القيادة بسرعة تجاوز المسموح به أو قيادة مركبة بدون فرامل وعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، مشيرا إلى أن المادة 75 من قانون المرور تنص على عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون يعاقب بالحبس والغرامة.