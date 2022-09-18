6 أعراض لنزلات البرد الشديدة عند الأطفال.. بينها انخفاض مستوى الوعي

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الرسائل التوعوية ضمن برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية، تحت عنوان «صحتك ثروتك.. أنتِ وأسرتك»، وتضمنت رسائلها، كيفية ضمان مرور فترة الحمل بأمان، وأنواع الأطعمة التي تحتاج إليها السيدة الحامل، وعلامات الخطر التي تستدعي الذهاب فورًا للمستشفى، وكذلك علامات الخطر في أثناء الحمل.

متى تعتبر نزلة البرد خطيرة عند الأطفال؟

وأشارت «التضامن» في تقرير صادر عنها، ضمن رسائل التوعية، أن نزلة البرد تعتبر خطيرة للأطفال في حالة ظهور الأعراض التالية:

- عدم قدرة الطفل على الشرب أو الرضاعة.

- استمرار الكحة لأكثر من 14 يومًا «أسبوعين».

- انخفاض مستوى الوعي لدى الطفل.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- انشفاط الصدر للداخل في أثناء الشهيق.

- ضيق وصعوبة في التنفس.

ما التطعيمات الضرورية للطفل؟

وأشارت «التضامن»، إلى وجود عدد من التطعيمات الضرورية للطفل، مناشدة الوالدين باتباع ما يلى:

- تُعطى التطعيمات مجانًا بوحدات ومراكز وزارة الصحة والسكان.

- التطعيمات تقي الأطفال من عشرة أمراض خطيرة وقاتلة، قد تتسبب في وفاتهم أو إصاباتهم بالإعاقة .

- على الوالدين الالتزام بتطعيمات الطفل الضرورية في مواعيدها وبجميع جرعاتها.

- ليس هناك أي موانع لتطعيم الأطفال، ما لم ينصح الطبيب بغير ذلك.

- التطعيمات مدونة على ظهر شهادة الميلاد لتذكرة الأسرة بالتطعيمات ومواعيدها.

- تعطي التطعيمات المناعة المطلوبة إذا حصل الطفل عليها والجرعات المنشطة في مواعيدها.

- للحصول على التطعيمات الإجبارية خلال أول سنتين من عمر الطفل، تزور الأم أو الأب الصحية، 7 مرات وهي:

- شهرين.

- 4 شهور.

- 6 شهور.

- 9 شهور.

- 12 شهرا.

- 18 شهرا.

- سنة ونصف.

- يجب التأكد من استعمال الحقن البلاستيكية المعقمة التي تستخدم مرة واحدة فقط.