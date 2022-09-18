التضامن: 25% من المصريين أصبحوا مستفيدين من الدعم النقدي المشروط

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن الدولة ممثلة في وزارة التضامن، لعبت دورا مهما في الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أنه في 2015 تم إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، وضاعفت الدولة عدد المستفيدين من البرنامج، بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي

وأضاف «هاشم» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه أثناء جائحة كورونا، عملت وزارة التضامن على توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومع بداية الأزمة العالمية، تم إضافة 450 ألف أسرة إلى مستفيدي تكافل وكرامة في مارس 2022، وفي أغسطس 2022 تم إضافة زيادة أخرى، ليصبح عدد مستفيدي تكافل وكرامة 5.1 مليون أسرة مصرية، ليصبح إجمالي عدد المستفيدين حوالي 22.7 مليون مواطن، أي 25% من المصريين أصبحوا مستفيدين من الدعم النقدي المشروط.

مخصصات مالية تجاوزت 25 مليار جنيه لمستفيدي تكافل وكرامة

ولفت إلى أن المصريين أصبحوا يستفيدون من الدعم النقدي المشروط، الذي تقدمه وزارة التضامن، بمخصصات مالية تجاوزت 25 مليار جنيه، بالإضافة إلى المستفيدين من دعم التحالف الوطني للعمل الوطني التنموي، 420 ألف أسرة، بداية من شهر سبتمبر الجاري، إضافة إلى الأسر المستفيدة من الدعم السلعي بتكلفة 6 مليارات جنيه، ليصبح إجمالي مخصصات المستفيدين من برامج الحماية التي تقدمها التضامن والتحالف الوطني للعمل التنموي، 30 مليار جنيه.

توزيع 2 مليون كرتونة غذائية

وأشار مستشار التضامن للسياسات الاجتماعية، إلى أنه بالتشارك مع التحالف الوطني للجمعيات الأهلية، تقوم وزارة التضامن بتوزيع 2 مليون كرتونة غذائية وسلعية للفئات الأولى بالرعاية في المحافظات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

30 وحدة اجتماعية في الجامعات الحكومية

وأوضح «هاشم» أن وزارة التضامن بالتعاون مع الأوقاف تقوم بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، كما تقوم وزارة التضامن من خلال وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية، والبالغ عددها 30 وحدة اجتماعية في الجامعات الحكومية و3 فروع بجامعة الأزهر، وإحدى الجامعات الخاصة.

مشيرا إلى أن الوحدات تقوم بدفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بالجامعات، وتقديم منح مالية للفائقين بكل جامعة، بتكلفة 13.4 مليون جنيه سنويا، وأن عدد المستفيدين من هذه الوحدات حتى الآن بلغ 108 آلاف و461 طالبا وطالبة، إلى جانب تنفيذ 1390 نشاطا حتى الآن.