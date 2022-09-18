شروط التقديم في برنامج الدبلوم التخصصي بمعهد تمريض كفر الشيخ

أعلنت إدارة المعهد الفني للتمريض بجامعة كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض ورئيس مجلس إدارة المعهد الفني، عن قبول دفعة جديدة من طلاب برنامج الدبلوم التخصصي في التمريض للعام الجامعي 2022 - 2023.

التقديم الإلكتروني في المعهد الفني للتمريض

وبحسب بيان رسمي للمعهد الفني للتمريض بالجامعة، فإن التقديم الإلكتروني بدأ أمس السبت الموافق 17 سبتمر ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل 21 سبتمبر، ومن المقرر أن يتم عقد الاختبارات والمقابلات للطلاب المقبولين بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر.

شروط القيد في الدبلوم التخصصي بمعهد التمريض

وجاءت الشروط العامة للقبول وإجراءات القيد للدبلوم التخصصي في التمريض كالتالي:

- أن يكون الطالب حاصل على شھادة دبلوم المعھد الفني للتمريض.

- أن تكون اللغة الإنجليزية ھي إحدى اللغات التي تمت دراستھا.

- أن يكون قد قضى فترة الامتياز الخاصة بالدبلوم الفنى للتمريض.

- اجتياز الاختبارات التي يقرھا المجلس الأعلى للجامعات.

- تقديم ما يفيد حسن السير والسلوك.

- تقديم شھادة المعاملة العسكرية بالنسبة للذكور أو الإعفاء منھا لمن وصل سن التجنيد.

- موافقة جهة العمل.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- أصل شهادة المعهد أو بيان نجاح وصورة منها.

- أصل شهادة الميلاد وصورة منها.

- أصل شهاده الامتياز وصورة منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- عدد 4 صور شخصية.

- صورة كارنيه نقابة التمريض وتصريح مزاولة المهنة.

- صورة شهادة الموقف من التجنيد وذلك للطلاب الذكور.

- الرسوم المقررة وقدرها 450 جنيها ويتم السداد عن طريق الفيزا كارد.

جدير بالذكر أن المعهد الفني للتمريض بجامعة كفر الشيخ أُنشئ بقرار مجلس الجامعة في عام 2016، فيما وافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بالمعهد الفني للتمريض التابع لإشراف كلية التمريض في العام الجامعي 2018 - 2019.