التقديم للسكن في المدينة الجامعية بالزقازيق.. الشروط والأوراق المطلوبة

يسعى الطلاب بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد إلى التقديم للسكن في المدينة الجامعية بالزقازيق، وكذلك الشروط والأوراق المطلوبة، ويمكن للطلاب التقديم من خلال رابط إلكتروني عبر شبكة الإنترنت، موضح على موقع الجامعة، وعلى الطالب تقديم المستندات المطلوبة لاعتماده.

التقديم للسكن في المدينة الجامعية بالزقازيق

وجاءت الأوراق المطلوبة لـ التقديم للسكن في المدينة الجامعية بالزقازيق على النحو التالي:

- غير متاح للطلاب المتزوجين التقديم في سكن المدينة الجامعية بالزقازيق.

- لا يُسمح للطلاب الانتساب إلا بالسكن المميز.

- على الطالب على تحميل ملفات مرفقة من قبل الموقع للتقدم للسكن بالمدينة الجامعية.

- تتيح المدينة الجامعية للطلاب الحاصلين على شهادات معادلة الإقامة في السكن المميز.

الأوراق المطلوب تقديمها بعد القبول في المدينة الجامعية بالزقازيق

يمكن للطلاب الذين يرغبون في التقديم للسكن بالمدينة الجامعية بالزقازيق، الدخول من هنا، كما وجهت إدارة الجامعة الطلاب المقبولين في المدنية الجامعية، بتقديم الأوراق والمستندات التالية: «صورة بطاقة الرقم القومي، 2 صورة شخصية، استمارة الترشيح للطلاب الجدد».