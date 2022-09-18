فحص 3 آلاف و868 سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين في المنيا

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن فحص 3 آلاف و868 سيدة من الحوامل على مدار شهر، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدات من المبادرة منذ انطلاقها 910 آلاف سيدة.

فحص السيدات الحوامل

وقال الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض، أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

260 وحدة صحية لتنفيذ المبادرة

وأضاف أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية ومركز طبي، وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا، عن طريق فرق طبية مدربة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

تنفيذ قوافل طبية وعلاجية

على الجانب الآخر، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث نفذت الصحة قافلة طبية وعلاجية بقرية منقطين التابعة لمركز سمالوط، وتم الكشف الطبي على 1768 حالة مترددة وصرف أدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.