محافظ المنيا يبحث إنشاء مركز خدمات على مساحة 307 أفدنة لدعم الاستثمار

تبحث محافظة المنيا، إنشاء مركز خدماتٍ على مساحة 307 أفدنة في المنطقة الصناعية؛ لدعم وتشجيع عملية الاستثمار، ويعمل فريق من البنية المعلوماتية، والإدارة الهندسية والعقارية، والتخطيط العمراني؛ لتدقيق كل المصانع العاملة والمتوقفة، وقيد الإرجاء.

وعقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبو زيد، اجتماعا بلجنة التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمار، والمختصة بدراسة المقومات الاقتصادية بالمحافظة؛ لبحث تحديد آليات دعم وجذب الاستثمار.

حضر الاجتماع وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، وإسماعيل الفحام رئيس جهاز المنطقة الصناعية، ومروان محمد، مدير جهاز المشروعات الصغير والمتوسطة، ورشا فؤاد، مدير إدارة الاستثمار، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال من أعضاء اللجنة.

تطوير المنطقة الصناعية بالمنيا والنهوض بها

قال محافظ المنيا، إنّ هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بقطاع الصناعة والاستثمار لدعم الإنتاج المحلي، والعمل على دعم وتطوير المنطقة الصناعية بالمحافظة والنهوض بها؛ لرفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، لافتاً إلى تقديم المساندة الكاملة لكل المستثمرين والعمل على تهيئة مناخ الأعمال بهدف توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، إضافة إلى وضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية، ومراجعة خطط المرافق الخدمية، والمشاركة في ترويج الفرص الاستثمارية.

بحث موقف الترفيق الحالي للمنطقة الصناعية

واستعرض المحافظ التقرير التفصيلي حول موقف الترفيق الحالي للمنطقة الصناعية، كما ناقش الدراسة الخاصة بمركز الخدمات والمقام على مساحة 307 أفدنة، إذ تم الرفع المساحي للمركز بالتنسيق مع الإدارة العقارية بالمنطقة الصناعية وفريق البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة.

وأكد نائب المحافظ تكوين فريق من البنية المعلوماتية بالمحافظة، والإدارة الهندسية بالمنطقة الصناعية، والإدارة العقارية، والتخطيط العمراني؛ لمراجعة كل المصانع العاملة والمتوقفة وقيد الإرجاء والأنشطة لكل بيانات المصانع من تراخيص التشغيل ومحاضر استلام وتراخيص بناء؛ لإعداد قاعدة بيانات صحيحة عن كل المصانع المتواجدة بالمنطقة، ولدعم إجراءات التشغيل للمصانع المتعثرة، وكذلك متابعة المساحات الشاغرة للتخصيص.