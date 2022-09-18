ماراثون جري حول قرية بالمنوفية بطول 2.5 كيلو متر.. «لا للمخدرات»

أقامت قرية أبو صلاح التابعة لمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، ماراثون جرى لشباب القرية؛ لتشجيعهم على ممارسة الرياضة والبعد عن المواد المخدرة، وهو ما أسعد أهالي القرية والقرى المجاورة، وشارك فيه عدد كبير من شباب القرية.

فكرة تنظيم المسابقة

وأكد وليد عامر بطل الجمهورية في العدو من ذوي الهمم، أنه صاحب فكرة عمل ماراثون للعدو بمشاركة جميع فئات القرية، خاصة الشباب وذلك تحت شعار «لا للمخدرات»، مشيرًا إلى أنه يتمنى نجاح هذه الفكرة وتطبيقها في جميع أنحاء الجمهورية؛ لتشجيع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة، ويتمنى "وليد" من مسؤولي الشباب والرياضة الاهتمام بمثل هذه الرياضيات التي تعود بالنفع على الشباب.

المشاركون في الماراثون

وأشار محمد رجب، أحد الشباب القائمين على الماراثون، إلى أن عدد المشاركين في العدو بلغ 180 متسابقًا من جميع المراحل العمرية من سن 10 فأكثر، وجرى تقسيمهم إلى فئة «10: 16» سنة، و«17: 23»، و23 سنة فأكثر، بالإضافة إلى وجود 25 فتاة بين عمر 10 و16 عامًا ولكن جرى تنظيم مسابقة جري بمفردهن، وكانت المسافة المحددة 2 ونصف كيلو حول قرية أبو صلاح.

جوائز المسابقة

وتابع "رجب" أن جوائز المسابقة عبارة عن مجموعة من التيشرتات مكتوب عليه عبارة «لا للإدمان ولا للمخدرات»، إذ يهدف الماراثون المقام في إحدى قرى محافظة المنوفية، إلى تشجيع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة عملا بمقولة "العقل السليم في الجسم السليم".